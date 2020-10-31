Ливерпуль победил Вест Хэм в 7 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Вест Хэм.

Гости начали осторожно, но уже на 10-й минуте были впереди – Форналс точным ударом завершил контратаку. Мерсисайдцы отыгрались незадолго до перерыва благодаря пенальти, который заработал и реализовал Салах. Победу для "красных" вырвал Диогу Жота.

Ливерпуль вырвал победу над Вест Хэмом и стал единоличным лидером АПЛ – Ярмоленко полезно вышел на замену

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 16 очков и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ. У Вест Хэма осталось 8 зачетных пунктов и 13-я позиция.