Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1 – видео голов и обзор матча
22:36 - Читати українською
Ливерпуль победил Вест Хэм в 7 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Вест Хэм.
42’ Мохамед Салах
85’ Диогу Жота
Пабло Форналс 10’
10’ Пабло Форналс
42’ Мохамед Салах
85’ Диогу Жота
Гости начали осторожно, но уже на 10-й минуте были впереди – Форналс точным ударом завершил контратаку. Мерсисайдцы отыгрались незадолго до перерыва благодаря пенальти, который заработал и реализовал Салах. Победу для "красных" вырвал Диогу Жота.
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Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 16 очков и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ. У Вест Хэма осталось 8 зачетных пунктов и 13-я позиция.
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