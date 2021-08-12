"Красные" вышли на финишную прямую переговоров с Лионом, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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Клубы пытаются найти компромисс по цене четвертьфиналиста Евро. Ливерпуль требует 8 млн евро, тогда как Лион предлагает только 6 млн. Три года назад мерсисайдцы заплатили Сток Сити за Шакири почти 15 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне АПЛ 29-летний швейцарец провел лишь 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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