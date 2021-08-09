Ливерпуль не сможет рассчитывать на защитника Эндрю Робертсона в первых турах АПЛ.

Детальное обследование выявило у шотландца растяжение связок голеностопа, информирует официальный сайт клуба.

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Журналист Джеймс Пирс успокаивает фанатов Ливерпуля. Робертсон точно пропустит несколько недель и старт АПЛ, однако об отсутствии в течение месяцев речь не идет. Это можно считать положительной новостью, если вспомнить жуткий вид ноги защитника после рокового момента в спарринге с Атлетиком (1:1).

Напомним, для Ливерпуля новый сезон АПЛ начнется уже 14 августа матчем против новичка элиты – Норвича.

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