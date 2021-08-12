Ліверпуль веде переговори щодо продажу Шакірі в Ліон – клуби розділяють всього 2 мільйони євро
00:10 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі близький до переїзду в чемпіонат Франції.
"Червоні" вийшли на фінішну пряму переговорів з Ліоном, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.
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Клуби намагаються знайти компроміс щодо ціни чвертьфіналіста Євро. Ліверпуль вимагає 8 млн євро, натомість Ліон пропонує лише 6 млн. Три роки тому мерсисайдці заплатили Сток Сіті за Шакірі майже 15 млн євро.
Додамо, що у минулому сезоні АПЛ 29-річний швейцарець провів лише 14 матчів, в яких відзначився двома асистами.
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