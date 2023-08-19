Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что его команде тяжело соревноваться за игроков с богатыми.

"В этом году происходит много разных вещей. Как обычному клубу, трудно догнать другие команды. Я никого не обвиняю, но так оно и есть.

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Присутствие Саудовской Аравии тоже не делает подписание легким. Наше трансферное окно закрывается в следующем месяце, но другие трансферные окна остаются открытыми. Бесконечные деньги – это проблема. Что мы можем сделать сейчас? Это было бы хорошо, если кто-то сможет предложить решение или правила, я не знаю", – цитирует Юргена Клоппа RMC Sport.

Напомним, что Ливерпуль потерял две трансферные цели, проиграв борьбу за них Челси. Кайседо и Лавиа выбрали лондонцев.

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