В очередном эпизоде подкаста о Фэнтези английской Премьер-лиги журналисты "Футбол 24" поделились впечатлениями от первого тура АПЛ и результатами выбранных ими команд.

В частности, они были не готовы к неожиданным решениям главного тренера Арсенала Микеля Артеты. Также игроки заметили, что у Михаила Мудрика в Челси может быть меньше игрового времени, чем ожидалось, из-за очень неожиданного конкурента на позиции левого вингера. Об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Фэнтези АПЛ с Футбол 24: Холанд в роли главной звезды и другие секреты популярной игры – каждый может выиграть приз