Ліверпуль на виїзді зустрічався із Лідсом, який не надто вдало розпочав сезон – підопічні Марсело Б'єлси ще не виграли жодного поєдинку. Вже на 20-й хвилині мерсисайдці повели у рахунку – Александер-Арнольд віддав блискучу діагональ у штрафний майданчик на Салаха, який з вбивчої відстані пробив повз голкіпера.

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Невдовзі після перерви скаузери закріпили перевагу у рахунку – відзначився Фабінью. Трохи згодом, на 60-й, господарі залишились у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Стрьойк. Це знищило останні надії гравців Лідса хоча б на нічию. До кінця матчу вони так і не створили жодного небезпечного моменту, а під завісу поєдинку пропустили ще один – гол до свого активу записав Мане. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Ліверпуля – 3:0.

Завдяки набраним трьом очкам "червоні" піднялись на третю сходинку турнірної таблиці, наздогнавши МЮ та Челсі.

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