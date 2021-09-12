"Возвращение в Манчестер Юнайтед – это лучшее решение, которое я принимал. Это было сделано в нужный момент. Я хочу войти в историю, помочь Манчестер Юнайтед добиться отличных результатов и выиграть трофеи", – цитирует Роналду Goal со ссылкой на Telefoot.

Сказочный камбек Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Отметим, что Криштиану уже сыграл в первом матче за Манчестер Юнайтед после возвращения, отметившись дублем в ворота Ньюкасла.

Напомним, "красные дьяволы" отдал Ювентусу за Роналду скромные 15 млн евро с бонусами.

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