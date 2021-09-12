Роналду: Возвращение в Манчестер Юнайтед – это лучшее решение, которое я принимал
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал свой переход в "красных дьяволов".
"Возвращение в Манчестер Юнайтед – это лучшее решение, которое я принимал. Это было сделано в нужный момент. Я хочу войти в историю, помочь Манчестер Юнайтед добиться отличных результатов и выиграть трофеи", – цитирует Роналду Goal со ссылкой на Telefoot.
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Отметим, что Криштиану уже сыграл в первом матче за Манчестер Юнайтед после возвращения, отметившись дублем в ворота Ньюкасла.
Напомним, "красные дьяволы" отдал Ювентусу за Роналду скромные 15 млн евро с бонусами.
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