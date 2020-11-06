Шальке повесил ценник в 20 млн евро на цель "красных" – центрбека Озана Кабака, информирует Sport Bild.

Ван Дейк был успешно прооперирован

Летом гельзенкирхенцы не отпустили лидера в Милан за такую сумму, но теперь ситуация может измениться. Шальке ужасно начал сезон, поэтому будет искать усиление во время трансферного окна. Для этого нужно продать кого-то из ведущих игроков. Если раньше "кнаппен" настаивали на 45 млн евро за Кабака, то в январе вполне может хватить и 20-ти.

Напомним, Ливерпуль присоединился к борьбе за звезду Шальке после травмы ван Дейка, который в этом сезоне мерсисайдцам не помощник.

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