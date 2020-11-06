Шальке повісив цінник у 20 млн євро на ціль "червоних" – центрбека Озана Кабака, інформує Sport Bild.

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Влітку гельзенкірхенці не відпустили лідера у Мілан за таку суму, але тепер ситуація може змінитися. Шальке жахливо розпочав сезон, тому шукатиме підсилення під час трансферного вікна. Для цього потрібно продати когось з провідних гравців. Якщо раніше "кнаппен" наполягали на 45 млн євро за Кабака, то у січні цілком може вистачити і 20-ти.

Нагадаємо, Ліверпуль приєднався до боротьби за зірку Шальке після травми ван Дейка, який у цьому сезоні мерсисайдцям не помічник.

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