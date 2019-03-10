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Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити

16:10 79 Читати українською
Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити
Герои матча – Мане и Фирмино / Твиттер ФК Ливерпуль

В матче 30 тура АПЛ Ливерпуль одержал волевую победу над Бернли и продолжает гонку за чемпионство. Счет и обзор матча читайте на сайте "Футбол 24".

19’ Роберто Фирмино
29’ Садио Мане
67’ Роберто Фирмино
93’ Садио Мане
 
Эшли Вествуд 6’
Йоханн Берг Гудмундссон 91’

Начало матча было неудачным для Ливерпуля, ведь уже на 6 минуте Вествуд забил "сухим листом" с углового. Следует отметить, что Алиссона блокировали игроки Бернли, однако этот гол все равно был засчитан. Мерсисайдцы же сравняли счет, Фирмино после передачи Салаха и рикошетов от защитников занес мяч в ворота, а уже через 10 минут Мане ударом в касание вывел "красных" вперед.

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Второй тайм был за Ливерпулем и мерсисайдцы увеличили свое преимущество в счете, Фирмино снова после рикошета от защитника поразил пустые ворота. Мане также мог оформить дубль, но перекладина встала на пути Садьйо. Бернли в компенсированное время таки сократил отставание в счете, но последнее слово было таки за Ливерпулем, Мане не остался без дубля.

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 73 очка и продолжает преследовать Манчестер Сити, Бернли с 30 пунктами остался на 17 позиции.

Теги
Англия Ливерпуль - Бернли Ливерпуль Ливерпуль Бернли Бернли Роберто Фирмино Роберто Фирмино Садио Мане Садио Мане
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