Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити

В матче 30 тура АПЛ Ливерпуль одержал волевую победу над Бернли и продолжает гонку за чемпионство. Счет и обзор матча читайте на сайте "Футбол 24".

Начало матча было неудачным для Ливерпуля, ведь уже на 6 минуте Вествуд забил "сухим листом" с углового. Следует отметить, что Алиссона блокировали игроки Бернли, однако этот гол все равно был засчитан. Мерсисайдцы же сравняли счет, Фирмино после передачи Салаха и рикошетов от защитников занес мяч в ворота, а уже через 10 минут Мане ударом в касание вывел "красных" вперед.

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Второй тайм был за Ливерпулем и мерсисайдцы увеличили свое преимущество в счете, Фирмино снова после рикошета от защитника поразил пустые ворота. Мане также мог оформить дубль, но перекладина встала на пути Садьйо. Бернли в компенсированное время таки сократил отставание в счете, но последнее слово было таки за Ливерпулем, Мане не остался без дубля.

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 73 очка и продолжает преследовать Манчестер Сити, Бернли с 30 пунктами остался на 17 позиции.