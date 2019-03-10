toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Ліверпуль впевнено переграв Бернлі та продовжує переслідувати Манчестер Сіті

15:56 575 Читать на русском
Ліверпуль впевнено переграв Бернлі та продовжує переслідувати Манчестер Сіті
Герої матчу – Мане та Фірміно / Твіттер ФК Ліверпуль

В матчі 30 туру АПЛ Ліверпуль здобув вольову перемогу над Бернлі та продовжує перегони за чемпіонство. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

19’ Роберто Фірміно
29’ Садьйо Мане
67’ Роберто Фірміно
93’ Садьйо Мане
 
Ешлі Вествуд 6’
Йохан Берг Гудмундсон 91’

Початок матчу був невдалим для Ліверпуля, адже вже на 6 хвилині Вествуд забив "сухим листом" з кутового. Слід зазначити, що Аліссона блокували гравці Бернлі, однак цей гол все одно було зараховано. Мерсисайдці ж зрівняли рахунок, Фірміно після передачі Салаха та рикошетів від захисників заніс м'яч у ворота, а вже за 10 хвилин Мане ударом в дотик вивів "червоних" вперед.

Зінченко проти Уотфорда: без блиску та результативних дій, але з помилкою та пристойними оцінками ЗМІ

Другий тайм був за Ліверпулем і мерсисайдці збільшили свою перевагу в рахунку, Фірміно знову після рикошету від захисника забив у порожні ворота. Мане також міг оформити дубль, але поперечка стала на шляху Садьйо. Бернлі в компенсований час таки скоротив відставання в рахунку, але останнє слово було таки за Ліверпулем, Мане не залишився без дубля.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 73 очки та продовжує переслідувати Манчестер Сіті, Бернлі з 30 пунктами залишився на 17 позиції.

Теги
Ліверпуль - Бернлі Ліверпуль Ліверпуль Англія Бернлі Бернлі Головне Роберто Фірміно Роберто Фірміно Садьйо Мане Садьйо Мане
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Арсенал-Київ: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:003187 Динамо – Арсенал-Київ: анонс матчу УПЛ
57
хв
Арсенал
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук