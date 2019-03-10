Ліверпуль впевнено переграв Бернлі та продовжує переслідувати Манчестер Сіті

В матчі 30 туру АПЛ Ліверпуль здобув вольову перемогу над Бернлі та продовжує перегони за чемпіонство. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Початок матчу був невдалим для Ліверпуля, адже вже на 6 хвилині Вествуд забив "сухим листом" з кутового. Слід зазначити, що Аліссона блокували гравці Бернлі, однак цей гол все одно було зараховано. Мерсисайдці ж зрівняли рахунок, Фірміно після передачі Салаха та рикошетів від захисників заніс м'яч у ворота, а вже за 10 хвилин Мане ударом в дотик вивів "червоних" вперед.

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Другий тайм був за Ліверпулем і мерсисайдці збільшили свою перевагу в рахунку, Фірміно знову після рикошету від захисника забив у порожні ворота. Мане також міг оформити дубль, але поперечка стала на шляху Садьйо. Бернлі в компенсований час таки скоротив відставання в рахунку, але останнє слово було таки за Ліверпулем, Мане не залишився без дубля.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 73 очки та продовжує переслідувати Манчестер Сіті, Бернлі з 30 пунктами залишився на 17 позиції.