Ливерпуль – Бернли: Вествуд "сухим листом" с углового открыл счет в матче – видео невероятного удара

Хавбек Бернли Эшли Вествуд отличился красивым голом в матче против Ливерпуля.

На шестой минуте матча 30 тура чемпионата Англии Бернли получил право на подачу углового. Хавбек "бордовых" Эшли Вествуд совершил удар "сухой лист", мяч после выстрела залетел в дальний угол ворот.

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Заметим, что этот гол стал первым для 28-летнего полузащитника почти за три года. Последний раз Вествуд отмечался в воротах соперника 1051 день назад.

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