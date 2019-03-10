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Ливерпуль – Бернли: Вествуд "сухим листом" с углового открыл счет в матче – видео невероятного удара

15:47 10 Читати українською
Ливерпуль – Бернли: Вествуд "сухим листом" с углового открыл счет в матче – видео невероятного удара
Эшли Вествуд (слева) Соцсети

Хавбек Бернли Эшли Вествуд отличился красивым голом в матче против Ливерпуля.

19’ Роберто Фирмино
29’ Садио Мане
67’ Роберто Фирмино
93’ Садио Мане
 
Эшли Вествуд 6’
Йоханн Берг Гудмундссон 91’

На шестой минуте матча 30 тура чемпионата Англии Бернли получил право на подачу углового. Хавбек "бордовых" Эшли Вествуд совершил удар "сухой лист", мяч после выстрела залетел в дальний угол ворот.

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Заметим, что этот гол стал первым для 28-летнего полузащитника почти за три года. Последний раз Вествуд отмечался в воротах соперника 1051 день назад.

"Вряд ли я когда-то забуду это", – Джеррард до сих пор корит себя за ошибку, которая лишила Ливерпуль чемпионства

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Эшли Вествуд Эшли Вествуд Бернли Бернли Англия Видеоновости Ливерпуль - Бернли
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