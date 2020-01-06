Ливерпуль установил уникальное достижение – 10 лет без поражений в мерсисайдском дерби

Лидер чемпионата Англии Ливерпуль установил ряд рекордов в матче Кубка Англии против Эвертона.

Во вчерашнем поединке Кубка Англии в мерсисайдском дерби Ливерпуль снова одолел Эвертон (в начале декабря в 15-м туре АПЛ "красные" разгромили "ирисок" 5:2 – прим.) с минимальным счетом 1:0. Эта победа стала знаковой для команды и продолжила беспроигрышную серию подопечных Клоппа.

Невероятный гол юного воспитанника "красных" в видеообзоре матча Ливерпуль – Эвертон – 1:0

По данным авторитетного портала Squawka, Эвертон не может обыграть своего извечного соперника с 2010 года. При этом на Энфилде Ливерпуль не проигрывает "синим" с 1999 года.

Серия "красных" без поражений в мерсисайдском дерби составляет уже 21 матч (11 побед, 10 ничьих), что является рекордом для обоих соперников. Дома же Ливерпуль не проигрывает Эвертону уже 23 матча (13 побед, 10 ничьих). Впервые с сезона 1986/87 Ливерпуль дважды за сезон обыграл Эвертон дома.

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