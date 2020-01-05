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Ливерпуль – Эвертон: Клопп резервным составом выбил "ирисок" из Кубка Англии – фантастический гол Джонса

5 января 19:57 447 Читати українською
Ливерпуль – Эвертон: Клопп резервным составом выбил "ирисок" из Кубка Англии – фантастический гол Джонса
Ліверпуль – Евертон / Фото ФК Ліверпуль

Состоялся ключевой матч 1/32 финала Кубка Англии между Ливерпулем и Эвертоном.

 

Кубок Англии, 1/32 финала

Ливерпуль – Эвертон – 1:0

Гол: Джонс, 71

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Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп решил дать отдохнуть основным игрокам и задействовал резервный состав, включив в него японского новичка Такуми Минамино. Эвертон же не стал рисковать и задействовал основной коллектив.

Соперники не тратили времени на пристрелку и сразу бросились в бой. По итогам первой половины игры команды выглядели на одном уровне, каждый из оппонентов имел шанс открыть счет, но зрители до перерыва остались без голов.

Во втором тайме Ливерпуль забрал инициативу, что принесло свои плоды. На 71-й минуте встречи 19-летний хавбек хозяев Кертис Джонс получил мяч за пределами штрафной и впечатляющим обводным ударом попал в дальнюю девятку.

Этот гол стал решающим во встрече. Ливерпуль минимально одолел Эвертон и уверенно шагает в 1/16 финала Кубка Англии.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Эвертон Эвертон Ливерпуль - Эвертон Кёртис Джонс Кёртис Джонс
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