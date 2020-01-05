toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Невероятный гол юного воспитанника "красных" в видеообзоре матча Ливерпуль – Эвертон – 1:0

5 января 20:47 734 Читати українською
Невероятный гол юного воспитанника "красных" в видеообзоре матча Ливерпуль – Эвертон – 1:0
Кертис Джонс / ВВС

В матче 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль минимально обыграл Эвертон. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

 

В отличие от Карло Анчелотти, который выставил на игру основной состав, Юрген Клопп выпустил резервистов. В первом тайме команды создали несколько хороших голевых моментов, но открыть счет не смогли. Активностью отличался новичок "красных" Такуми Минамино. Но не он стал главным героем матча.

Ливерпуль – Эвертон: Клопп резервным составом выбил "ирисок" из Кубка Англии – фантастический гол Джонса

На 71-й минуте 18-летний воспитанник Ливерпуля Кертис Джонс эффектным обводящим ударом поразил девятку ворот Пикфорда. Этот гол стал единственным в матче. Подопечные Клоппа вышли в следующую стадию турнира, а "ириски" все силы сосредоточат на чемпионате Англии.

Кубок Англии: Тоттенхэм не справился с Мидлсбро, Челси выбил Ноттингем Форест, Кристал Пэлас пострадал от команды Руни

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1544
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Видеоновости Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Эвертон Эвертон Ливерпуль - Эвертон Кёртис Джонс Кёртис Джонс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
24
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук