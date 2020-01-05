Невероятный гол юного воспитанника "красных" в видеообзоре матча Ливерпуль – Эвертон – 1:0

В отличие от Карло Анчелотти, который выставил на игру основной состав, Юрген Клопп выпустил резервистов. В первом тайме команды создали несколько хороших голевых моментов, но открыть счет не смогли. Активностью отличался новичок "красных" Такуми Минамино. Но не он стал главным героем матча.
На 71-й минуте 18-летний воспитанник Ливерпуля Кертис Джонс эффектным обводящим ударом поразил девятку ворот Пикфорда. Этот гол стал единственным в матче. Подопечные Клоппа вышли в следующую стадию турнира, а "ириски" все силы сосредоточат на чемпионате Англии.