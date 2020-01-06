Ліверпуль встановив унікальне досягнення – 10 років без поразок у мерсисайдському дербі

Лідер чемпіонату Англії Ліверпуль встановив низку рекордів у матчі Кубка Англії проти Евертона.

У вчорашньому поєдинку Кубка Англії в мерсисайдському дербі Ліверпуль знову здолав Евертон (на початку грудня у 15-му турі АПЛ "червоні" розгромили "ірисок" 5:2 – прим.) з мінімальним рахунком 1:0. Ця перемога стала знаковою для команди і продовжила безпрограшну серію підопічних Клоппа.

Неймовірний гол юного вихованця "червоних" у відеоогляді матчу Ліверпуль – Евертон – 1:0

За даними авторитетного порталу Squawka, Евертон не може обіграти свого одвічного суперника з 2010 року. При цьому на Енфілді Ліверпуль не програє "синім" з 1999 року.

Серія "червоних" без поразок у мерсисайдському дербі становить вже 21 матч (11 перемог, 10 нічиїх), що є рекордом для обох суперників. Удома ж Ліверпуль не програє Евертону вже 23 матчі (13 перемог, 10 нічиїх). Вперше з сезону 1986/87 Ліверпуль двічі за сезон обіграв Евертон вдома.

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