Манчестер Сити и Ливерпуль встречаются второй раз за последнюю неделю – на этот раз в рамках полуфинала Кубка Англии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Ливерпуль стартовал в 17:30 по киевскому времени. Команды играют между собой уже второй раз за последнюю неделю – 10 апреля поединок лидеров АПЛ на Этихаде завершился ничьей 2:2. Сегодня соперники определят первого финалиста Кубка Англии – в случае ничьей игра перейдет в экстра-тайм. В другом полуфинале 17 апреля Челси сыграет с Кристал Пэлас.

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Посреди недели Ливерпуль и Ман Сити вышли в 1/2 финала ЛЧ. Команда Клоппа неосновным составом расписала домашнюю ничью с Бенфикой (3:3), а подопечные Гвардиолы не без проблем удержали ничью с мадридским Атлетико (0:0). Александр Зинченко тот матч просидел в запасе, а сегодня попал в старт.

Прямая трансляция поединка Манчестер Сити – Ливерпуль – на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24" и в этой новости.

Стартовые составы

Манчестер Сити: Стеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко – Бернарду Силва, Фернандиньо, Фоден – Грилиш, Жезус, Стерлинг.

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XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv — Manchester City (@ManCity) April 16, 2022

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Тьягу, Кейта – Салах, Мане, Диас.