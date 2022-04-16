Гвардіола втратив двох лідерів на битву за фінал – Зінченко отримав шанс і вийшов у старті

Жеребкування подарувало у 1/2 фіналу Кубка Англії дуель лідерів АПЛ. Тільки 10 квітня Манчестер Сіті та Ліверпуль зустрічалися на Етіхаді, а сьогодні з'ясовували сильнішого на Вемблі. Щоправда, порівняно з тією грою склади обох команд зазнали деяких змін.

Хосеп Гвардіола через травми втратив де Брюйне і Вокера (бельгієць таки опинився у запасі), а у воротах традиційно для кубкових поєдинків замість Едерсона вийшов Стеффен. Свій шанс отримав і Олександр Зінченко, якого чекала складна дуель проти Мохамеда Салаха. Жоау Канселу через травму Вокера перемістився на правий край оборони.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: Зінченко в основі б'ється за фінал Кубка Англії – онлайн-трансляція матчу

Порівняно з матчем чемпіонату, у запасі "містян" опинилися ще й Родрі з Ляпортом. Були зміни і у Ліверпуля – Клопп випустив Конате замість Матіпа, Кейта замінив Хендерсона, а Діас – Жоту.

На тижні обидві команди кваліфікувалися у півфінал ЛЧ. Ліверпуль, граючи неоптимальним складом, розписав видовищну нічию з Бенфікою, а Ман Сіті втримав нулі у Мадриді проти Атлетіко. На відміну від Клоппа, Гвардіола змушений був використовувати у тому матчі всіх найсильніших – відповідно, свіжіший Ліверпуль сьогодні отримав невеличку перевагу. Принаймні, на папері.

Провальний старт для команди Гвардіоли – жахлива помилка Стеффена і 0:2 вже на 17-й хвилині

Дебют гри минув без моментів, хоча м'ячем більше володів Ліверпуль. Те, що Зінченку буде складно, стало очевидно на 6-й хвилині. Українець втратив м'яч поблизу свого штрафного у боротьбі з Кейта, але обійшлося. Підопічні Гвардіоли намагалися розігрували біля своїх воріт і робили це не дуже вдало. Знову втрата – цього разу від Стоунза, але все ще без ударів по воротах Стеффена.

Ліверпуль таки забив швидкий гол, втіливши стартову активність у результат на табло. Як і в матчі ЛЧ з Бенфікою, рахунок відкрив Ібрагіма Конате. Центрбек виграв повітря в Аке після подачі кутового від Робертсона і пробив Стеффена.

Не зміг прийняти м'яч Зінченко після переведення від Канселу – помітно нервував українець, як і вся команда Гвардіоли. Нічого не виходило у "містян", а на 17-й хвилині рахунок став 0:2. Відверто "привіз" Зак Стеффен. Американський кіпер отримав пас від Стоунза і надто довго вибивав. На нього налетів Мане, який у підкаті спрямував м'яч у сітку.

Жахлива помилка воротаря зробила становище "містян" близьким до катастрофічного. Відсутність Едерсона і Де Брюйне позначилося дуже швидко – резервний кіпер результативно помилився, а без бельгійця атака Сіті була нульовою. Без перебільшення. Так, Ліверпуль нічого не створив, забивши двічі на рівному місці, але "червоні" мали перевагу і свої моменти знайшли.

Нервовий тайм Зінченка, Мане оформив дубль

"Містяни" поступово оклигали від такого нокауту і забрали м'яч під свій контроль, проте конвертувати володіння у моменти не могли. Зінченко, хоч і здійснив кілька вдалих дій у відборі, але виглядав посередньо. Загалом перший тайм у його виконанні важко назвати хорошим. Без явних провалів, як у Стеффена, але і близько не еталон надійності. Хоча Олександр і виграв практично всі єдиноборства – 5 із 6-ти.

На 45-й хвилині Ліверпуль взагалі довів рахунок до розгромного. Тьягу обігрався з Трентом і закинув на Мане, а сенегалець ударом з льоту вразив ближній кут. Гол із зони Зінченка – Олександр тримав Салаха і не встиг накрити Мане, а Стеффен теж не врятував. 0:3 – тріумф Ліверпуля в першому таймі. Ідеальна реалізація від команди Клоппа – 3 голи із 3-х ударів у площину. Сіті ж не завдав жодного удару в площину воріт Аліссона.

Швидкий гол Сіті відновив інтригу

Другий тайм розпочався ідеально для Манчестер Сіті. Фернандінью перехопив у центрі поля і віддав на Жезуса. Бразилець прибрав Фабінью та покотив на Гріліша, який ударом в дотик скоротив відставання.

Гол додав упевненості "містянам". Жезус вибіг на ворота Аліссона під гострим кутом, міг падати в боротьбі з ван Дейком, але вирішив пробити – кіпер врятував. Фернандінью у своєму фірмовому стилі вставив Мане в підкаті – тільки жовта, що обурило мерсисайдців. Як же класно пресингує Ліверпуль. Майже хвилину "містяни" не могли вийти від свого штрафного під тиском суперників. Як і передбачалося, фізично команда Клоппа була готова краще.

Втрачений супершанс команди Гвардіоли, Зінченко ледь не "привіз" гол

Переломний момент міг бути на 70-й хвилині. Конате помилився при передачі, Гріліш віддав на хід Жезусу, проте Аліссон врятував після виходу віч-на-віч. І тут же ледь не наварив Зінченко, який придумав проблему ні з чого. Олександр у падінні головою скидав на Стеффена, якого випередив Салах. Єгиптянин влучив у сітку з зовнішнього боку. Провалився українець у цьому епізоді і міг остаточно поховати свою команду. Можна було зіграти значно простіше. Ще одна дуель Сашка і Салаха знову була за останнім. Єгиптянин поклав українця на газон і пробив у руки Стеффену.

Бернарду забив занадто пізно – Ліверпуль заслужено вийшов у фінал вперше за 10 років

Ман Сіті зумів скоротити відставання до мінімуму. Бернарду Сілва вже в компенсований час забив, але було занадто пізно. Хоча ще три моменти таки були – Фернандінью і Марез пробили вище, а удар Стерлінга забрав Аліссон. Третя дуель Ліверпуля і "містян" у сезоні 2021/22 таки визначила сильнішого. Після двох мирових з однаковим рахунком 2:2 команда Клоппа взяла гору над лідером чемпіонату.

Мерсисайдці ще раніше виграли Кубок ліги, і продовжують боротьбу в трьох турнірах. Команда Гвардіоли зосередиться лише на чемпіонаті та Лізі чемпіонів – існує шанс, що команди знову зустрінуться у фіналі ЛЧ.

Суперником Ліверпуля у фіналі Кубка Англії стане переможець пари Челсі – Крістал Пелас.