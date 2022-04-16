Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:3 – видео голов и обзор матча
20:42 - Читати українською
Манчестер Сити уступил Ливерпулю в рамках полуфинала Кубка Англии (2:3). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
47’ Джек Грилиш
90+1’ Бернарду Силва
Садио Мане 17’
Садио Мане 45’
17’ Садио Мане
45’ Садио Мане
47’ Джек Грилиш
90+1’ Бернарду Силва
Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел весь матч. Ман Сити провел ужасный первый тайм, но в конце матча имел шанс спасти ничью, но ни Фернандинью, ни Марез не смог попасть в створ.
Ливерпуль удержал победу над Манчестер Сити и вышел в финал Кубка Англии – Зинченко не воспользовался шансом
Садио Мане оформил дубль, но отметим его первый мяч. Зак Стеффен допустил катастрофическую ошибку. В конце концов Ливерпуль победил и вышел в финал, где встретится с победителем пары Челси – Кристал Пэлас.
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