Манчестер Сити уступил Ливерпулю в рамках полуфинала Кубка Англии (2:3). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел весь матч. Ман Сити провел ужасный первый тайм, но в конце матча имел шанс спасти ничью, но ни Фернандинью, ни Марез не смог попасть в створ.

Ливерпуль удержал победу над Манчестер Сити и вышел в финал Кубка Англии – Зинченко не воспользовался шансом

Садио Мане оформил дубль, но отметим его первый мяч. Зак Стеффен допустил катастрофическую ошибку. В конце концов Ливерпуль победил и вышел в финал, где встретится с победителем пары Челси – Кристал Пэлас.