Поединок на Энфилде завершал программу дня в АПЛ. Матча предшествовала акция в поддержку Украины, но болельщики мерсисайдцев подготовились по-своему – они заказали самолет с растяжкой, на которой написали "Cats lives matter". Таким образом они троллили Курта Зума.

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Хозяева очень агрессивно начали встречу, едва не забив дважды ещё до 5-й минуты вследствие ошибок Зума, которые приводили к выходам Салаха один на один. Сначала спас Фабиански, затем – центрбек Доусон. Гости огрызнулись неплохим выстрелом Антонио с полулёта, после которого Алиссон чуть не забросил мяч в свои ворота, однако давление Ливерпуля не давало развернуться лондонцам.

На 27-й минуте преимущество подопечных Юргена Клоппа было конвертировано в гол. Александер-Арнольд исполнил мощный прострел с глубины на линию вратарской, а Мане, избежав офсайда, замкнул – 1:0!

После этого игра несколько выровнялась, а перед перерывом Форнальс даже мог сравнять счёт в результате выхода один на один. Переиграть бразильца ему не удалось, а добивание успели накрыть.

В начале второго тайма Конате и Ван Дейк не нашли общий язык, позволив Боуэну влететь на левый край штрафной практически на рандеву с Алиссоном, но в последний момент удар Джаррода накрыл Робертсон. В целом же, весь второй тайм прошел в равной борьбе с несколькими острыми моментами у обеих ворот – у Ливерпуля мог забивать Диас (классно бил метров с 20-ти, но не попал в створ), а у Вест Хэма шикарный шанс упустил Лансини (выстрелил) выше с семи метров).

В конце концов, в обоюдной борьбе матч подошел к концу, завершившись минимальной победой Ливерпуля. "Красные" набрали 63 очка и сократили отставание от Манчестер Сити до трех зачётных баллов. Вест Хэм с 45 очками остался пятым, рискуя опуститься вниз и отпустить МЮ в серьёзный отрыв в 5 пунктов.

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