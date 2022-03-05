Поєдинок на Енфілді завершував програму дня в АПЛ. Матчу передувала акція на підтримку України, але вболівальники мерсисайдців підготувались по-своєму – вони замовили літак з розтяжкою, на якій написали "Cats lives matter". Таким чином вони тролили Курта Зума.

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Господарі дуже агресивно розпочали зустріч, ледь не забивши двічі ще до 5-ї хвилини внаслідок помилок Зума, які призводили до виходів Салаха віч-на-віч. Спочатку врятував голкіпер Фабіанскі, потім – центрбек Доусон. Гості огризнулися непоганим пострілом Антоніо з напівлету, після якого Аліссон ледь не закинув м'яч у власні ворота, однак загалом тиск Ліверпуля не давав розвернутись лондонцям.

На 27-й хвилині перевага підопічних Юргена Клоппа була конвертована у гол. Александер-Арнольд виконав потужний простріл з глибини на лінію воротарсткого, а Мане, уникнувши офсайду, замкнув – 1:0!

Після цього гра дещо вирівнялась, а перед перервою Форнальс навіть міг зрівняти рахунок внаслідок виходу віч-на-віч. Переграти бразильця йому не вдалося, а добивання встигли накрити.

На початку другого тайму Конате й Ван Дейк не порозумілися, дозволивши Боуену влетіти на лівий край штрафного практично на рандеву з Аліссоном, але в останню мить удар Джаррода накрив Робертсон. В цілому ж, весь другий тайм пройшов у рівній боротьбі з кількома гострими моментами біля обох воріт – у Ліверпуля міг забивати Діас (класно бив метрів з 20-ти, але не влучив у площину), а у Вест Хема шикарний шанс змарнував Лансіні (вистрілив вище з семи метрів).

Зрештою, в обопільній боротьбі матч добіг кінця, завершившись мінімальною перемогою Ліверпуля. "Червоні" набрали 63 очки й скоротили відставання від Манчестер Сіті до трьох залікових балів. Вест Хем з 45 заліковими балами залишився п'ятим, ризикуючи опуститись вниз і відпустити МЮ у серйозний відрив у 5 пунктів.

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