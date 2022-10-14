"Ливерпуль сыграет против лучшей команды мира. Это большой вызов, но так всегда было и будет.

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План нейтрализации Холланда? Очевидно, когда ты играешь против наверняка лучшего нападающего мира на этот момент, тебе нужно убедиться, что он не получает так много мячей. Мы попытаемся это сделать. Но против Сити, очевидно, проблема заключается в другом – если вы закрываете Холанда слишком большим количеством игроков, тогда вы открываете зоны для всех остальных футболистов мирового класса, так что это не облегчит жизнь. Но это вызов, и мы стараемся найти решение.

Ливерпуль примет Манчестер Сити дома на Энфилде. Да, они сейчас, несомненно, лучшая команда в мире, но мы все равно попробуем, зная, что никаких гарантий нет. Но мы знаем, что получим помощь от полного Энфилда, и попытаемся воспользоваться этим.

Я люблю противостоять команде Гвардиолы. Это большой вызов для меня. Главное в этом матче – найти правильный баланс, ведь будет тяжело", – приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Поединок Ливерпуль – Манчестер Сити стартует 16 октября в 18:30 по Киеву. Подопечные Гвардиолы идут вторыми, имея 23 очка, а "красные" только на 11-й позиции – 10 пунктов.

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