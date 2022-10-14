"Ліверпуль зіграє проти найкращої команди світу. Це великий виклик, але так завжди було і буде.

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План нейтралізації Холанда? Очевидно, коли ти граєш проти, напевно, найкращого нападника світу на цей момент, тобі потрібно переконатися, що він не отримує так багато м'ячів. Ми спробуємо це зробити. Але проти Сіті, очевидно, проблема полягає в іншому – якщо ви закриваєте Холанда занадто великою кількістю гравців, тоді ви відкриваєте прогалини для всіх інших футболістів світового класу, тож це не полегшить життя. Але це виклик, і ми намагаємося знайти рішення.

Ліверпуль прийме Манчестер Сіті вдома, на Енфілді. Так, вони зараз, безсумнівно, найкраща команда в світі, але ми все одно спробуємо, знаючи, що ніяких гарантій немає. Але ми знаємо, що отримаємо допомогу від повного Енфілда, і спробуємо цим скористатися.

Я люблю протистояти команді Гвардіоли. Це великий виклик для мене. Головне в цьому матчі – знайти правильний баланс, адже буде важко", – наводить слова Клоппа офіційний сайт мерсисайдців.

Поєдинок Ліверпуль – Манчестер Сіті стартує 16 жовтня о 18:30 за Києвом. Підопічні Гвардіоли йдуть другими, маючи 23 очки, а "червоні" лише на 11-й позиції – 10 пунктів.

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