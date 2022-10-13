"Обычно мы выпиваем пиво-второе после выездных матчей. Я давно уже не мочил рот, поэтому сейчас, пожалуй, опьянею от одного бокала. Настроение кардинально изменилось.

Рекордный хет-трик Салаха в Лиге чемпионов в видеообзоре матча Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7

У нас был положительный разговор в перерыве. Все голы были роскошными. Как мы строили атаки, как завершали. Рейнджерс не повезло встретиться с нами в такой вечер. Особенный Салах? Да вроде бы типичный Мо, разве нет? Он всегда особенный, фантастически особенный.

Все понимают, какой матч будет в воскресенье. Нужно сохранить сегодняшнее настроение. На Энфилд едет лучшая команда мира. Посмотрим, что можно сделать. Но я могу гарантировать, что мы не будем с широко раскрытым ртом просто ждать, что с нами сделают", – цитирует Клоппа Daily Mail.

Ливерпуль разгромил Рейнджерс и де-факто обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В воскресенье мерсисайдцы встретятся с Манчестером Сити в чемпионате.

Бавария вышла в плей-офф ЛЧ, Ливерпуль разнес Рейнджерс с молниеносным хет-триком Салаха, успех Тоттенхэма