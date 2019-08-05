Ліверпуль здійснив третій літній трансфер – заміна Міньйоле знайдена

Мерсисайдці підписали нового голкіпера, який підмінятиме Аліссона в кубкових турнірах.

Ліверпуль уклав контракт з Адріаном – 32-річний воротар прийшов на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін дії угоди не уточнюється. За неофіційними даними, сторони підписали співпрацю на 2 роки.

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Адріан останні 6 років провів у Вест Хемі, однак у минулому сезоні програв конкуренцію Лукашу Фабіанскі. Влітку покинув лондонський клуб після завершення контракту. В іспанця 150 матчів за "молотобійців".

Нагадаємо, що сьогодні з Ліверпуля в Брюгге відправився Сімон Міньйоле. Саме на його місце другого голкіпера й прийшов Адріан.

Це третій літній трансфер Ліверпуля. Досі мерсисайдці придбали 16-річного Харві Еліота та 17-річного Зеппа ван ден Берга.

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