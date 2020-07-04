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Ливерпуль согласовал условия личного контракта с Алькантарой, – журналист

4 июля 17:31 - Читати українською
Ливерпуль согласовал условия личного контракта с Алькантарой, – журналист
Тьяго Алькантара / фото: Бавария

Полузащитник Баварии Тьяго Алькантара новый сезон может начать в чемпионате Англии.

Испанский хавбек уже согласовал условия личного контракта с Ливерпулем, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери на своей странице в Твиттере.

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По его информации, вскоре Ливерпуль сделает официальное предложение Баварии. Мерсисайдский клуб планирует, что с мюнхенцами удастся договориться о трансфере за 30 миллионов евро и 5 млн бонусов.

К слову, действующий контракт Тьяго с Баварией рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что стороны не планируют продлевать соглашение. В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 35 матчей на клубном уровне, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Бавария Бавария Англия Ливерпуль Ливерпуль Тьяго Тьяго Алькантара
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