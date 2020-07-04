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Ліверпуль узгодив умови особистого контракту з Алькантарою, – журналіст

4 липня 17:29 - Читать на русском
Ліверпуль узгодив умови особистого контракту з Алькантарою, – журналіст
Тьягу Алькантара / фото: Баварія

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара новий сезон може розпочати у чемпіонаті Англії.

Іспанський хавбек вже узгодив умови особистого контракту з Ліверпулем, повідомляє журналіст beIN Sports Танкреді Палмері на своїй сторінці в Твіттері.

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За його інформацією, невдовзі Ліверпуль зробить офіційну пропозицію Баварії. Мерсисайдський клуб планує, що з мюнхенцями вдасться домовитися про трансфер за 30 мільйонів євро і 5 млн бонусів.

До слова, чинний контракт Тьягу з Баварією розрахований до 2021 року. Раніше повідомлялося, що сторони не планують продовжувати угоду. У нинішньому сезоні 29-річний гравець провів 35 матчів на клубному рівні, в яких забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Баварія Баварія Англія Ліверпуль Ліверпуль Тьягу Тьягу Алькантара
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