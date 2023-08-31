"Красные" согласовали с Баварией переход 21-летнего полузащитника Райана Гравенберха, утверждает The Athletic.

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Мюнхенцев устроила компенсация в размере 40 миллионов евро фиксированными. Гравенберх сегодня должен вылететь в Англию, а в последний день трансферного окна пройти медосмотр и подписать долгосрочный контракт. Ливерпуль наконец-то получит нового центрхава после неудач с Мойзесом Кайседо и Ромео Лавией.

Напомним, год назад Бавария заплатила Аяксу за Гравенберха 18,5 млн. евро, но нидерландец не смог проявить себя. Хавбек провел 34 матча, из них только 6 в старте (в общей сложности не набралось даже 1000 минут).

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