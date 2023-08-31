"Червоні" узгодили з Баварією перехід 21-річного півзахисника Раяна Гравенберха, стверджує The Athletic.

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Мюнхенців влаштувала компенсація у розмірі 40 мільйонів євро фіксованими. Гравенберх сьогодні повинен вилетіти до Англії, а в останній день трансферного вікна пройти медогляд і підписати довгостроковий контракт. Ліверпуль нарешті отримає нового центрхава після невдач з Мойзесом Кайседо і Ромео Лавією.

Нагадаємо, рік тому Баварія заплатила Аяксу за Гравенберха 18,5 млн євро, але нідерландець не зміг проявити себе. Хавбек провів 34 матчі, з них лише 6 у старті (загалом не набралось навіть 1000 хвилин).

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