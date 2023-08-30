Идея мерсисайдцев заключалась в том, чтобы удержать в команде форварда сборной Египта. Впрочем, Ливерпулю соперничать с Саудовской Аравией, которая сделала невероятное предложение Салаху, очень тяжело.

Одного Салаха будет мало – Саудовская Аравия нацелилась на партнера египтянина по Ливерпулю

Как сообщает журналист Ян Оге Фьортофт, египтянин вероятно покинет Ливерпуль уже на этой неделе. Несмотря на то, что Юрген Клопп не хотел отпускать Салаха в конце трансферного венка, убедить Мохамеда изменить планы не удалось.

К слову, Аль-Иттихад предложил Ливерпулю 100 миллионов евро, а также еще 50 млн в виде бонусов за египтянина. Сам Салаха может получить условия в Саудовской Аравии на уровне таких звезд, как Криштиану Роналду и Неймара.

Напомним, что действующее соглашение нападающего Ливерпуля рассчитано до 2025 года. За мерсисайдцев Салах выступает уже седьмой сезон. Под руководством Юргена Клоппа Мохамед выигрывал Лигу чемпионов и завоевывал титул чемпиона Англии.

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