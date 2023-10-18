Ливерпуль рискует потерять основного защитника на несколько месяцев – возможно, понадобится операция
18 октября 21:36 - Читати українською
Шотландский фулбек Энди Робертсон не поможет Ливерпулю в ближайших матчах из-за травмы.
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Эшли Янг 37’
37’ Эшли Янг
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Робертсон получил повреждение в матче за сборную Шотландии против Испании. Энди серьезно травмировал плечо во время столкновения с голкипером соперника. Он даже не смог доиграть первый тайм.
Барселона продолжает страдать от травм – 8-й игрок рискует пропустить матч с Шахтером
Ливерпуль ждет результатов обследования, чтобы понять, нужна ли футболисту операция, сообщает Liverpool Echo. Хирургическое вмешательство оставит Робертсона вне игры на 3-4 месяца.
Энди точно не поможет Ливерпулю в мерсисайдском дерби, которое состоится в этот уик-энд. Он выходил в основе на все важные матчи команды в сезоне.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter