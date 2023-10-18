Робертсон получил повреждение в матче за сборную Шотландии против Испании. Энди серьезно травмировал плечо во время столкновения с голкипером соперника. Он даже не смог доиграть первый тайм.

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Ливерпуль ждет результатов обследования, чтобы понять, нужна ли футболисту операция, сообщает Liverpool Echo. Хирургическое вмешательство оставит Робертсона вне игры на 3-4 месяца.

Энди точно не поможет Ливерпулю в мерсисайдском дерби, которое состоится в этот уик-энд. Он выходил в основе на все важные матчи команды в сезоне.