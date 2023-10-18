Шотландський фулбек Енді Робертсон не допоможе Ліверпулю в найближчих матчах через травму.

Робертсон отримав пошкодження в матчі за збірну Шотландії проти Іспанії. Енді серйозно травмував плече під час зіткнення з голкіпером суперника. Він навіть не зміг дограти перший тайм.

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Ліверпуль чекає результатів обстеження, щоб зрозуміти, чи потрібна футболісту операція, повідомляє Liverpool Echo. Хірургічне втручання залишить Робертсона поза грою на 3-4 місяці.

Енді точно не допоможе Ліверпулю в мерсисайдському дербі, яке відбудеться цього вікенду. Він виходив в основі на всі важливі матчі команди в сезоні.