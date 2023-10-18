Ліверпуль ризикує втратити основного захисника на кілька місяців – можливо, знадобиться операція
18 жовтня 21:32 - Читать на русском
Шотландський фулбек Енді Робертсон не допоможе Ліверпулю в найближчих матчах через травму.
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Ешлі Янґ 37’
37’ Ешлі Янґ
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Робертсон отримав пошкодження в матчі за збірну Шотландії проти Іспанії. Енді серйозно травмував плече під час зіткнення з голкіпером суперника. Він навіть не зміг дограти перший тайм.
Барселона продовжує страждати від травм – 8-й гравець ризикує пропустити матч із Шахтарем
Ліверпуль чекає результатів обстеження, щоб зрозуміти, чи потрібна футболісту операція, повідомляє Liverpool Echo. Хірургічне втручання залишить Робертсона поза грою на 3-4 місяці.
Енді точно не допоможе Ліверпулю в мерсисайдському дербі, яке відбудеться цього вікенду. Він виходив в основі на всі важливі матчі команди в сезоні.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter