Полузащитник Барселоны Серхи Роберто не смог завершить тренировку и пропустит как минимум ближайший матч Ла Лиги против Атлетика Бильбао.

Хавбек "сине-гранатовых" Серхи Роберто оказался в лазарете из-за проблем с голеностопом. В ближайшее время он на поле не выйдет, сообщает официальный Twitter Барселоны.

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По информации Sport.es, 31-летний испанец точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против Атлетика Бильбао, который состоится 22 октября. Под большим вопросом его участие в игре Лиги чемпионов с Шахтером (25 октября) и Эль-Класико против Реала (29 числа).

Ранее травмы получили Педри, Фрэнки де Йонг, Рафинья, Левандовски, Кунде, Бальде и Ямал (последние двое близки к возвращению и уже тренировались с командой). Также с Шахтером точно не сыграет дисквалифицированный Гави.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов Барселона – Шахтер состоится 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. После двух туров "блаугранас" имеют 6 очков, у "горняков" 3 балла.

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