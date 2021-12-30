Барселона сделала официальное заявление по поводу травмы Коутиньо – хавбеку нужна операция
14:06 - Читати українською
Барселона вынуждена мириться с длительной потерей полузащитника Филиппе Коутиньо.
Кике Гарсия 58’
58’ Кике Гарсия
Детальное обследование показало травму мениска левого колена у бразильца, сообщает официальный сайт Барселоны.
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На неделе Коутиньо сделают артроскопическую операцию. Клуб не раскрывает примерные сроки восстановления хавбека, но ранее речь шла о риске потерять игрока на 4 месяца. Коутинью травмировался во вчерашнем матче против Эйбара (1:1).
Добавим, что Филиппе в текущем сезоне провел 14 поединков, отличился 3 голами и 2 ассистами.
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