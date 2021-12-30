Детальное обследование показало травму мениска левого колена у бразильца, сообщает официальный сайт Барселоны.

Барселона – Эйбар – 1:1 – видео голов и обзор матча

На неделе Коутиньо сделают артроскопическую операцию. Клуб не раскрывает примерные сроки восстановления хавбека, но ранее речь шла о риске потерять игрока на 4 месяца. Коутинью травмировался во вчерашнем матче против Эйбара (1:1).

Добавим, что Филиппе в текущем сезоне провел 14 поединков, отличился 3 голами и 2 ассистами.

Барселона расписала сенсационную ничью с Эйбаром и потеряла шанс подняться в зону Лиги чемпионов