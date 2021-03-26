Ливерпуль активно ищет усиление обороны в Турине. Не все переговоры проходят без проблем.

Недавно сообщалось, что Ливерпуль летом планирует купить защитника Торино Бремера. Бразильца якобы хочет видеть в Мерсисайде лично Юрген Клопп. Однако на этом интересы клуба не ограничились.

Ливерпуль готов подписать защитника Торино летом – Клопп выступил инициатором

По информации Tuttosport, действующие чемпионы Англии хотели забрать еще одного игрока "быков". Речь идет о перспективном ивуарийце Уилфриде Синго. Ливерпуль понимает, что 20-летний защитник не сразу станет игроком основы, но хотел заранее опередить конкурентов.

Сообщается, что "красные" сделали Торино предложение в 20 млн евро, но туринский клуб отверг его. Более того, сам игрок пока не хочет покидать Апеннины и ждет приглашения в Милан. В нынешнем розыгрыше Серии А Синго провел 21 матч, записав в свой актив гол и два ассиста.

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