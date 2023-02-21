Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА принимает мадридский Реал. Стартовые составы и информация касательно онлайн-трансляции поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Ливерпулем и Реалом пройдет на "Энфилде". Старт встречи – в 22:00 по киевскому времени, телетрансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин прогнозируемо остался в запасе.

Фанаты Ливерпуля пытались помочь своей команде получить преимущество над Реалом - видео выходки

Стартовые составы

Ливерпуль:

Реал Мадрид:

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов