Ливерпуль – Реал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля 20:36 - Читати українською
Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА принимает мадридский Реал. Стартовые составы и информация касательно онлайн-трансляции поединка – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
14’ Мохамед Салах
Винисиус Жуниор 21’
Винисиус Жуниор 36’
Эдер Милитао 47’
Карим Бензема 56’
Карим Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Винисиус Жуниор
36’ Винисиус Жуниор
47’ Эдер Милитао
56’ Карим Бензема
67’ Карим Бензема
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Ливерпулем и Реалом пройдет на "Энфилде". Старт встречи – в 22:00 по киевскому времени, телетрансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин прогнозируемо остался в запасе.
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Стартовые составы
Ливерпуль:
Реал Мадрид:
Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
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