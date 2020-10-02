Нападающий Райан Брюстер устал ждать своего шанса в Ливерпуле.

Шеффилд Юнайтед на официальном сайте объявил о переходе 20-летнего англичанина. "Клинки" не сообщили сумму трансфера, но отметили, что это рекордное приобретение в истории клуба.

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ВВС предоставил подробную информацию о трансфере. Шеффилд Юнайтед заплатил за Брюстера 23,5 млн фунтов, но в течение трех лет Ливерпуль имеет право обратного выкупа. Также "красные" получат 15% с последующей продажи игрока.

Добавим, что прошлый сезон Брюстер провел в аренде за Суонси, где забил 10 мячей в 20 матчах.

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