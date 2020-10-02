Нападник Раян Брюстер втомився чекати свого шансу в Ліверпулі.

Шеффілд Юнайтед на офіційному сайті оголосив про перехід 20-річного англійця. "Клинки" не повідомили суму трансферу, але зазначили, що це рекордне придбання в історії клубу.

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ВВС надав детальну інформацію щодо трансферу. Шеффілд Юнайтед заплатив за Брюстера 23,5 млн фунтів, але упродовж трьох років Ліверпуль матиме право зворотного викупу. Також "червоні" отримають 15% з наступного продажу гравця.

Додамо, що минулий сезон Брюстер провів у оренді за Суонсі, де забив 10 м'ячів у 20 матчах.

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