Арсенал благодаря куражу Лено одолел Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и пробился в четвертьфинал Кубка лиги
Ливерпуль принимал Арсенал в матче 1/8 финала Кубка Английской лиги. Читайте отчет на Футбол 24.
Кубок английской лиги, 1/8 финала
Ливерпуль – Арсенал – 0:0 (пен. 4:5)
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Мерсисайдцы прогнозируемо завладели инициативой во встрече с Арсеналом. Острые моменты возникали у штрафной гостей, "канониров" спасали каркас ворот, немецкий голкипер Бернд Лено, а также проблемы с меткостью у хозяев.
Второй тайм не слишком отличался от первого. Все атакующие потуги Ливерпуля не увенчались забитым голом. Редкие набеги подопечных Артеты также были безрезультатными, и команды определяли сильнейшего в серии послематчевых пенальти.
Неудачником футбольной "лотереи" стал форвард Ливерпуля Харри Уилсон, с ударом которого уверенно справился Бернд Лено. Арсенал шагает в четвертьфинал турнира.
Стоит отметить, что эти же соперники встречались в прошлом сезоне также на стадии 1/8 финала Кубка лиги, основное время завершилось с хоккейным счетом 5:5, а в серии пенальти победил Ливерпуль.
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