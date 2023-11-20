Ліверпуль ухвалив принципове рішення щодо Клоппа
Ліверпуль має намір вчетверте поспіль продовжити контракт із головним тренером Юргеном Клоппом.
Керівництво Ліверпуля планує запропонувати головному тренеру команди Юргену Клоппу продовжити свій контракт, який діє до літа 2026 року. Про це інформує інсайдер Стів Кей.
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Тим самим боси "червоних" мають намір уже вчетверте продовжити угоду з німецьким фахівцем, який працює в Ліверпулі з жовтня 2015-го року. Відтоді Клопп продовжував контракт із мерсисайдським клубом у 2016, 2022 і 2023 роках.
Під керівництвом Клоппа Ліверпуль уперше за 30 років став чемпіоном Англії. Також команда тричі виходила у фінал Ліги чемпіонів (1 перемога і 2 поразки).
Повідомляється, що також "червоні" мають намір утримати капітана команди Вірджіла ван Дейка.
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