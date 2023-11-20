Керівництво Ліверпуля планує запропонувати головному тренеру команди Юргену Клоппу продовжити свій контракт, який діє до літа 2026 року. Про це інформує інсайдер Стів Кей.

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Тим самим боси "червоних" мають намір уже вчетверте продовжити угоду з німецьким фахівцем, який працює в Ліверпулі з жовтня 2015-го року. Відтоді Клопп продовжував контракт із мерсисайдським клубом у 2016, 2022 і 2023 роках.

Під керівництвом Клоппа Ліверпуль уперше за 30 років став чемпіоном Англії. Також команда тричі виходила у фінал Ліги чемпіонів (1 перемога і 2 поразки).

Повідомляється, що також "червоні" мають намір утримати капітана команди Вірджіла ван Дейка.

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