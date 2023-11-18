Встреча между "канонирами" и Ливерпулем в чемпионате среди юношей закончилась избиением мерсисайдцев со счетом 3:14. Поразила не только блестящая победа Арсенала, но и один из футболистов команды.

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Как информирует Mirror, форвард "канониров" Чидо Оби-Мартин забил 10 из 14 голов. Ему удалось оформить три хет-трика за игру. Наставник Арсенала Микель Артета внимательно следит за 15-летним игроком. Недавно Оби-Мартин даже участвовал в тренировке с первой командой.

Чидо Оби-Мартин также выступает за национальную сборную Дании U-17.

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