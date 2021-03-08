Поражение от Фулхэма продолжила падение Ливерпуля в текущем сезоне.

Мерсисайдцы не могут победить на Энфилде уже 8 матчей подряд в АПЛ, сообщает Opta.

Ливерпуль – Фулхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Таким образом, подопечные Клоппа приблизились к провальной серии Ливерпуля с октября 1951 по март 1952 годов, когда "красные" не могли победить дома в течение 10 поединков. Добавим, что тот сезон Ливерпуль завершил на 11 месте.

К слову, подопечные Клоппа с 43 пунктами опустились уже на восьмую строчку чемпионата.

Тоттенхэм благодаря дублям Бейла и Кейна уничтожил Кристал Пэлас, Ливерпуль шестой раз подряд проиграл на Энфилде