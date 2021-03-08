Поразка від Фулхема продовжила падіння Ліверпуля у поточному сезоні.

Мерсисайдці не можуть перемогти на Енфілді вже 8 матчів поспіль в АПЛ, повідомляє Opta.

Ліверпуль – Фулхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Таким чином, підопічні Клоппа наблизились до провальної серії Ліверпуля з жовтня 1951 по березень 1952 років, коли "червоні" не могли перемогти вдома протягом 10 поєдинків. Додамо, що той сезон Ліверпуль завершив на 11 місці.

До слова, підопічні Клоппа з 43 пунктами опустились уже на восьму сходинку чемпіонату.

Тоттенхем завдяки дублям Бейла та Кейна знищив Крістал Пелас, Ліверпуль вшосте поспіль програв на Енфілді