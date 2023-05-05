Мерсисайдцы показали новую экипировку, в которой будут играть в следующем сезоне.

Ливерпуль на своем официальном сайте показал новый комплект формы на сезон 2023/24 – мерсисайдцы будут играть в красной форме с белым полосками на воротничке и на рукавах.

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Экипировка напоминает форму "красных" в сезоне 1973/74, когда команду возглавлял легендарный Билл Шенкли. Тогда Ливерпуль занял второе место в чемпионате и выиграл Кубок Англии.

В текущем сезоне дела подопечных Клоппа идут не лучшим образом – 5 место в АПЛ, а в других соревнованиях команда уже прекратила выступления.

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