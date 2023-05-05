Мерсисайдці показали нове екіпірування, в якому гратимуть в наступному сезоні.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті показав новий комплект форми на сезон 2023/24 – мерсисайдці гратимуть в червоній формі з білим смужками на комірці та на рукавах.

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Екіпірування нагадує форму "червоних" у сезоні 1973/74, коли команду очолював легендарний Білл Шенклі. Тоді Ліверпуль посів друге місце у чемпіонаті та виграв Кубок Англії.

У поточному сезоні справи підопічних Клоппа йдуть не найкращим чином – 5 місце в АПЛ, а в інших змаганнях команда вже припинила виступи.

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