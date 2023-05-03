Универсальный защитник/полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер дал устное согласие на продолжение карьеры в Брайтоне. Его контракт с Ливерпулем истекает грядущим летом, и у 37-летнего ветерана не было недостатка в предложениях.

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Как информирует Sky Sports, Милнер был наслышан о методах работы Роберто Де Дзерби и о том, как сильно экс-тренер Шахтёра ценит ветеранов. Джеймс принял к сведению тот факт, что итальянский специалист намерен не только давать задания столь опытным игрокам, как Милнер, но и учиться у них.

Помимо Брайтона на Милнера претендовал Бёрнли. Следующий сезон в АПЛ станет для игрока 25-м в его карьере. В Ливерпуле Джеймс стал клубной легендой, выиграв Лигу чемпионов, чемпионский титул, Кубок Англии, Кубок лиги, клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.

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