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Ливерпуль повторил собственное достижение 34-летней давности

19:35 43 Читати українською
Ливерпуль повторил собственное достижение 34-летней давности
Ливерпуль / ФК Ливерпуль

Ливерпуль благодаря драматической победе над Лестером (2:1) на последних секундах повторил собственное достижение 1985 года.

40’ Садио Мане
90+3’ Джеймс Милнер
 
Джеймс Мэддисон 80’
40’ Садио Мане
80’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джеймс Милнер

Ливерпуль на последних секундах матча благодаря реализованному пенальти Джеймса Милнера одолел Лестер (2:1) в рамках 8 тура АПЛ. Это уже 11 подряд домашняя победа подопечных Юргена Клоппа в чемпионате. Такого с командой не случалось 34 года.

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В 1985 году мерсисайдцы выиграли 13 домашних матчей подряд с апреля по ноябрь. Именно тогда "красные" вышли в скандальный финал Кубка европейских чемпионов, проиграв на Эйзеле туринскому Ювентусу.

Сейчас Ливерпуль набрал 24 очка и продолжает проходить дистанцию без единой потери очков.

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