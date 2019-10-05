Ливерпуль повторил собственное достижение 34-летней давности

Ливерпуль благодаря драматической победе над Лестером (2:1) на последних секундах повторил собственное достижение 1985 года.

Ливерпуль на последних секундах матча благодаря реализованному пенальти Джеймса Милнера одолел Лестер (2:1) в рамках 8 тура АПЛ. Это уже 11 подряд домашняя победа подопечных Юргена Клоппа в чемпионате. Такого с командой не случалось 34 года.

Ливерпуль вырвал победу над Лестером, Брайтон унизил Тоттенхэм, Астон Вилла уничтожила Норвич: 8-й тур АПЛ, суббота

В 1985 году мерсисайдцы выиграли 13 домашних матчей подряд с апреля по ноябрь. Именно тогда "красные" вышли в скандальный финал Кубка европейских чемпионов, проиграв на Эйзеле туринскому Ювентусу.

Сейчас Ливерпуль набрал 24 очка и продолжает проходить дистанцию без единой потери очков.