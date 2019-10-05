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Ліверпуль повторив власне досягнення 34-річної давнини

19:35 639 Читать на русском
Ліверпуль повторив власне досягнення 34-річної давнини
Ліверпуль / ФК Ліверпуль

Ліверпуль завдяки драматичній перемозі над Лестером (2:1) на останніх секундах повторив власне досягнення 1985 року.

40’ Садьйо Мане
90+3’ Джеймс Мілнер
 
Джеймс Меддісон 80’
40’ Садьйо Мане
80’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймс Мілнер

Ліверпуль на останніх секундах матчу завдяки реалізованому пенальті Джеймса Мілнера здолав Лестер (2:1) у рамках 8 туру АПЛ. Це вже 11 поспіль домашня перемога підопічних Юргена Клоппа у чемпіонаті. Такого з командою не траплялось 34 роки.

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У 1985 році мерсисайдці виграли 13 домашніх матчів поспіль з квітня по листопад. Саме тоді "червоні" вийшли у скандальний фінал Кубка європейських чемпіонів, програвши на Ейзелі туринському Ювентусу.

Наразі Ліверпуль набрав 24 очки і продовжує проходити дистанцію без жодної втрати очок.

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Ліверпуль - Лестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Лестер Сіті Лестер Сіті Англія
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