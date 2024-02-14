Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп имеет кадровые проблемы перед важной игрой с Челси в финале Кубка английской лиги.

В матче против Бернли травму получил Трент Александер-Арнольд. Как сообщает Telegraph, последние сканирования у защитника Ливерпуля травма колена и он выбыл как минимум до начала марта.

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Юрген Клопп также не сможет рассчитывать на Доминика Собослая. Полузащитник продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия. Впрочем, наставник мерсисайдцев ожидает, что Мохамед Салах сможет полностью восстановиться к финалу Кубка английской лиги.

Напомним, Ливерпуль 17 февраля сыграет против Брентфорда, за который выступает Егор Ярмолюк. Финал Кубка английской лиги с Челси Михаила Мудрика запланирован на 25 февраля.

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